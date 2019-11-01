В Южной Корее перестают есть собак: в столице закрыли последнюю бойню

Последние три магазина мяса в Сеуле согласились прекратить убивать собак для еды.

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вонсун заявил, что в городе закрылись все бойни для собак.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте такжеВ Сеуле Санта Клаусы устроили праздничный ужин для рыб (фоторепортаж)Отмечается, что последние три магазина мяса города согласились прекратить убивать собак для еды.

«Благодаря нашим доводам в течение нескольких лет мы закрыли все бойни для собак», – уточнил мэр города.

В июне стало известно, что один из крупнейших в Южной Корее рынок собачьего мяса Гупо в южнокорейском городе Пусан закрыли. На рынке продавали собачье мясо охлажденное, а также содержали живых собак в клетках для их последующего заказа.

Около двух миллионов собак в год разводят на собачьих мясных фермах по всей Южной Корее – единственной стране, где их специально выращивают для потребления человеком.

Известно, что в Южной Корее ежегодно съедают почти 2 миллиона собак.