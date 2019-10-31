Израильские посольства возобновляют работу по всему миру

Израильские дипломаты приостанавливают свою забастовку, начатую из-за сокращения Министерством финансов Израиля расходов на осуществление их деятельности.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион заявляет, что все дипломатические ведомства Израиля во всем мире, в том числе, и в Украине, возобновляют свою работу после решения суда.

Об этом Лион сообщил в Twitter.

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"Забастовка приостановлена постановлением суда до дальнейших распоряжений. Все израильские посольства и консульства вернулись к работе по своему обычному графику", - заявил Лион.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Министерство иностранных дел Израиля в связи с нарушением долгосрочных соглашений с сотрудниками МИД закрыло все посольства, в том числе в Украине. В частности, спор длился с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом и касался широкого спектра расходов, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

Издание The Times of Israel сообщило, что дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намерен изменить способ возмещения расходов, что значительно ударит по дипломатам.