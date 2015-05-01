В США вслед за Балтимором и Нью-Йорком акции протеста охватили Филадельфию

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Днем у здания мэрии собрались нескольких сот человек. К вечеру увеличившаяся толпа переместилась к площади Риттенхаус. Когда протестующие попытались выйти на проходящее через город шоссе I-95, чтобы пройти по нему маршем, полиция оттеснила их.

Многие участники акции поднимали руки и скандировали «Руки вверх!». Один из них заявил корреспонденту телеканала: «Мы обозлены на эту систему, в которой живем всю свою жизнь. Мы хотим равенства в сфере правосудия».

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Протестующие сели на землю посредине Брод-Стрит, блокируя движение. Несколько человек при этом были арестованы. Позже толпа переместилась к зданию федеральной тюрьмы и начала скандировать «Вы не одни!» Заключенные в знак солидарности с протестующими сигнализировали зажженными огоньками.

Как известно, смерть чернокожего Фредди Грея, который получил несовместимые с жизнью травмы позвоночника в полицейском участке и умер 19 апреля в больнице, вызвали волну насилия и беспорядков в городе Балтимор. На фоне обострения ситуации, власти города и штата вынуждены были прибегнуть к введению чрезвычайного положения и комендантского часа.