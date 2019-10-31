The Guardian: США не осудили Россию за захват моряков Украины по вине Белого дома

Бывший помощник Волкера рассказал, как Госдепартамент быстро подготовил заявление с осуждением действий Москвы, но Белый дом запретил ее публиковать.

Белый дом заблокировал заявление Госдепартамента, в котором США осуждали Россию за захват украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе в прошлом году. Новые показания чиновника американского дипломатического ведомства стал очередным свидетельством конфликтной политики администрации в отношении двух стран.

Как пишет The Guardian, новые детали раскрыл Кристофер Андерсон, который работал старшим помощником специального представителя США в Украине Курта Волкера в ноябре 2018 года. Тогда же Россия обстреляла и захватила три украинских судна в Азовском море.

«В то время, как многие коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление с осуждением России за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме заблокировали публикацию этого заявления», - сказал Андерсон в подготовленном заявлении для слушания по делу об импичменте.

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«Посол Волкер написал сообщение для Twitter с осуждением действий России. Я опубликовал этот текст на его странице», - рассказал бывший помощник Волкера.

На фоне молчания Белого доме тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила российское поведение. После того Госсекретарь Майк Помпео тоже это сделал. Президент Дональд Трамп выразил беспокойство, но не обвинил Москву ни в чем. Задержанные в прошлом году 24 украинских моряка вернулись домой в прошлом месяце благодаря обмену заключенными.

Андерсон и его преемница на работе в Украине Кэтрин Крофт дали показания в комитетах Палаты представителей о роли личного адвоката президента США Руди Джулиани в препятствовании усилиям Госдепартамента, нацеленным на поддержку украинского президента Владимира Зеленского на фоне российского военного вторжения в Украину.

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В своих показаниях Андерсон процитировал бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал: «Джулиани был ключевым голосом президента относительно Украины. Это может стать препятствием для увеличения участия Белого дома».