Трамп раскритиковал дизайн нового iPhone
Президент США Дональд Трамп критически отозвался о дизайне нового iPhone.
Обращаясь к руководителя компании Apple Тима Кука в твиттере Трамп написал: "Тиму: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывания".
To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019
Отметим, что новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой" начиная с 2017 года.
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Трамп уже ранее критиковал дизайн iPhone. Еще в 2013 году он призвал компанию разработать модель телефона с большим экраном, чтобы лучше конкурировать с компанией Samsung.
"Не могу представить, что Apple не предлагает iPhone с большим экраном. Samsung забирает их бизнес. Стив Джобс переворачивается в могиле ", - писал тогда Трамп.
На посту президента Трамп использует правительственный iPhone в своей работе.