Трамп раскритиковал дизайн нового iPhone

На посту президента Трамп использует правительственный iPhone в своей работе.

Президент США Дональд Трамп критически отозвался о дизайне нового iPhone.

Обращаясь к руководителя компании Apple Тима Кука в твиттере Трамп написал: "Тиму: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывания".

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

Отметим, что новые модели iPhone поставляются без механической кнопки "домой" начиная с 2017 года.

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Трамп уже ранее критиковал дизайн iPhone. Еще в 2013 году он призвал компанию разработать модель телефона с большим экраном, чтобы лучше конкурировать с компанией Samsung.

"Не могу представить, что Apple не предлагает iPhone с большим экраном. Samsung забирает их бизнес. Стив Джобс переворачивается в могиле ", - писал тогда Трамп.

На посту президента Трамп использует правительственный iPhone в своей работе.