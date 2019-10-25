The Guardian: Россия думает построить первую военную базу в Африке

Президент ЦАР уверяет, что министры обороны стран ведут активное обсуждение такой идеи.

Президент Центрально-Африканской республики заявил, что его страна может разместить на своей территории военную базу России. Об этом он сказал на фоне того, как российский автократ Владимир Путин собрал лидеров африканских стран на инвестиционный саммит в Сочи, пытаясь расширить свое влияние.

В интервью для российских государственных СМИ, президент Фостен-Аршанж Туадера сказал, что просил Россию о поставках нового оружия для солдат ЦАР, которые ведут гражданскую войну против отрядов повстанцев с 2012 года, - пишет The Guardian. На вопрос о потенциальном появлении первой военной базы РФ в Африке он ответил, что правительство в Банги "рассматривает возможности".

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В Кремле опровергли, что Путин обсуждал сценарий построения российской военной базы в ЦАР. Туадера же сказал, что министры обороны обеих стран тщательно рассматривают этот вопрос. Все эти комментарии прозвучали на фоне первого инвестиционного саммита "Россия-Африка", на который Москва потратила 70,5 миллионов долларов. На нем российская сторона пыталась привлечь африканских лидеров продажами оружия, инвестициями в добычу полезных ископаемых, в ядерную энергетику и другие сферы, при этом обещая, что не будет никаких политических обязательств. Россия убеждена, что сможет расширить свое геополитическое влияние в Африке и начать борьбу с массовым инвестированием Китая в регионе. Кроме того, Кремль рассчитывает, что сможет вытеснить с континента других крупных игроков, таких как Франция и США.

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Документы, которые оказались в руках The Guardian в июне, свидетельствовали о том, что Россия планирует увеличить свое присутствие по меньшей мере в 13 странах Африки через военные соглашения, частные деловые контакты, а также посредством воспитания нового поколения лидеров. Миссией по распространению российского влияния в Африке руководит бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как "личный повар Путина". Он руководит группой наемников, которые участвуют в войнах в Украине, Сирии и ЦАР.