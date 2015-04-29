У берегов Испании загорелся пассажирский паром: есть пострадавшие

Около 160 пассажиров и членов экипажа парома покинули судно на спасательных лодках. Четверо членов экипажа получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда со ссылкой на El Pais.

По предварительным данным, пожар возник на четвертой палубе по левому борту. Причины пожара пока неизвестны, погасить его самостоятельно экипаж не смог.

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На момент возникновения пожара паром находился на расстоянии 17 морских миль от берега (около 27 км).

К охваченному огнем судну направили четыре спасательных корабля, всех пассажиров парома удалось спасти.