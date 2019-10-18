Из-за протестов в Барселоне закрыли храм Саграда Фамилия (фото)

Протестующие блокировали вход храма.

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) закрыли до конца дня для посещения из-за акции протеста в Барселоне.

Об этом администрация храма написала в Twitter.

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«Из-за того, что группа протестующих сейчас находится под храмом и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что гости смогут его посетить», – говорится в сообщении.

Вскоре администрация пояснила, что посетители храма постепенно его покидают. В субботу Саграда Фамилия будет работать в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

Такое решение вызвало протесты каталонских сепаратистов. Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными.

Аэропорт Барселоны, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник.