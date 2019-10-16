The Telegraph: Россия рассылает угрозы солдатам Британии: «Мы следим за вами»

Британские солдаты жалуются, что их женам звонят мужчины с русским акцентом и задают неприятные вопросы.

Солдаты Великой Британии получают SMS и сообщения в Facebook с текстом: «Мы за вами следим». Вероятно эти угрозы рассылают из России. На странные сообщения пожаловались британские солдаты, которые базируются в Эстонии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Чиновники убеждены, что это часть кибервойны Москвы. Ее цель выбить британских военных и их союзников из колеи и запугать их. Около тысячи военных из Великобритании сейчас развернуты в Эстонии в рамках операции НАТО по сдерживанию агрессии России в Восточной Европе. Впервые британские солдаты прибыли на эстонскую территорию в 2017 году. С тех пор многие из них начали получать подозрительные сообщения в Facebook и Twitter, а также текстовые сообщения на личные телефоны.

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«Некоторые из нас получали странные SMS и сообщения в Facebook и прочее. Они всегда написаны на английском языке. Иногда там сказано что-то в духе: «Мы следим за вами». Это немного тревожит. Потому что они точно хорошо знают, кто мы все такие. Но нам приказали ждать и игнорировать такие вещи. Я бы не сказал, что российский план работает», - сказал The Telegraph один из британских солдат.

Издание напоминает, что сообщения в Twitter и Facebook рассылают так называемые «боты» - анонимные учетные записи, связанные с Россией, которые регулярно рассылают пропаганду Кремля. Чиновники НАТО также говорят о том, что Москва может использовать портативную антенну для того, чтобы взломать смартфоны солдат и похитить из них полезные данные или контакты. Командиры США ранее жаловались, что их «отслеживали» за передвижением смартфона пока они были в Эстонии. А военные пилоты Нидерландов говорят, что их жены получали неприятные звонки от российских троллей. Женщины отвечали на звонки мужчин с российским акцентом, которые задавали вопросы вроде «А ты знаешь, что твой партнер там делает?» или «Может лучше бы он уехал оттуда?».

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Солдатам Великобритании в Эстонии в настоящее время запрещено использовать личные смартфоны. Однако, источник сообщил изданию, что были приняты определенные «меры безопасности», чтобы защитить военных от российского вмешательства.

О запугивании британских солдат стало известно после того, как Председатель комитета начальников штаба Великобритании сказал, что страна «каждый день на войне» с Россией, поскольку последняя постоянно устраивает кибератаки. Генерал сэр Ник Картер добавил, что граница между войной и миром «в современном мире больше не существует».