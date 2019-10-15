"Пофиг" и "джедай": Оксфордский словарь пополнился сленгом и терминами из "Звездных войн"

В целом в октябре в словаре появились 650 нововведений – включая 203 новые слова.

Оксфордский словарь английского языка в октябре 2019 года пополнили, в частности, сленговые "whatevs", "chillax", "simples" и "sumfin", а также названия "jedi" и "lightsabre" из киноэпопеи "Звездные войны" и одинокая буква "О".

Как сообщает русская служба BBC, в последнем варианте словаря 650 нововведений – включая 203 слова, которые ранее в нем не появлялись.

Читайте такжеКогда хозяин юморист: самые смешные костюмы котов и собак на Хэллоуин (видео)

К примеру, "simples" - "все просто". Это слово вошло в разговорную речь британцев еще 10 лет назад из-за популярной телерекламы с участием сурикатов, говорящих с восточно-европейским акцентом. Но новый уровень признания слово получило в феврале 2019 года, когда премьер-министр Тереза Мэй, отвечая на вопрос о Brexit, ответила: "Если хотите, чтобы неопределенность закончилась, голосуйте за мой план соглашения [с ЕС]. Simples".

Среди слов, которые появились в словаре, таковы:

chillax, глагол - смесь слов "chill" и "relax", оба означают "расслабься". Более разговорный способ сказать то же самое "не парься";

jedi, существительное - "джедай", герой фильмов "Звездные войны", член ордена монахов-рыцарей, охраняющих мир в галактике;

kapow - слово, которым в комиксах обозначают звук взрыва, выстрела или сильного удара во время драки, как "бум!" В разговоре может означать, что произошло что-то внезапное и шокирующее;

lightsabre, существительное - "световой меч" из мира "Звездных войн"; оружие, похожее на меч, с лучом света вместо лезвия;

nomophobia - номофобія, страх остаться без мобильного телефона или вне зоны приема сигнала;

O - просто буква "О", символизирует объятия, ставится в конце послания или текста в поздравительной открытке вместе с буквой "x", что означает поцелуй: "xox", "xoxo" и т.п.;

sumfin, существительное и прилагательное - слэнговое версия "something", "нечто", "нечто";

whatevs, наречие, местоимение - "пофиг", выражает безразличие собеседника к предмету разговора.

Опубликованное в 1989 году в 20 томах второе издание Оксфордского словаря есть онлайн и обновляется каждые три месяца.

Каждый год Оксфордский словарь также выбирает новое слово года. Так, в 2018-м им стало "toxic" ("токсичный"), в 2017-м - "youthquake" (от слов "молодежь" и "землетрясение" - значительные сдвиги в обществе в ответ на изменение вкусов и привычек молодежи), в 2016-м - "пост-правда".