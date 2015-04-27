Süddeutsche Zeitung: В правительстве Германии знали об угрозе обстрела самолетов над восточной Украиной

Об этом пишут Ханс Лайендекер, Демиан фон Остен и Ральф Хётте в статье под названием «В правительстве Германии знали об угрозе обстрела самолетов над восточной Украиной», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

До крушения МН17 над восточной Украиной у федерального правительства были доказательства опасности, которые оно не передало немецким авиакомпаниям. Об этом сообщают радиокомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung с указанием на внутренние надежные телеграфные сообщения министерства иностранных дел.

До сих пор не было точно известно, какой информацией располагало федеральное правительство о ситуации безопасности до крушения самолета МН17 17 июля 2014 года. В телеграфных сообщениях от 15 июля 2014 года, то есть, за два дня до катастрофы, министерство иностранных дел пишет, что «ситуация на востоке Украины» «очень тревожная». В документах с грифом «VS – только для служебного пользования» причиной этому названо сбитие военного самолета Антонов накануне на высоте более 6000 метров. Это представляет собой «новый уровень».

Обстрел самолета на этой высоте является явным признаком того, что пострадать могут также объекты на гораздо больших высотах, что также представляет опасность для гражданских пассажирских самолетов. Согласно информации WDR, NDR и SZ, перед крушением МН17 Федеральная разведывательная служба федерального правительства несколько раз в своих ежедневных отчетах сообщала о том, что данные об авиационной безопасности над Украиной не были предоставлены.

Как правило, авиакомпании уведомлены о смене ситуации безопасности. Это осуществляется с помощью так называемых предупреждающих «голосовых сообщений», которые Федеральное министерство транспорта передает авиакомпаниям. Но это было сделано только после крушения самолета MH17. «Дело в том, что мы не располагали никакой информацией от властей до 17 июля», - заявили в Lufthansa.

Ежедневно авиакомпании, такие как Lufthansa, публикуют так называемую «карту рисков», в которую ежедневно включают выводы различных экспертов в области безопасности. Предупреждение со стороны федерального правительства всегда имеет особое значение для решения авиакомпании, говорит инсайдер Lufthansa. «Если бы федеральное правительство предупредило нашу компанию оценкой «новый уровень», то Lufthansa, конечно, не летали бы больше над восточной Украиной».

Штефан Хобе, директор Института авиационного права Университета Кёльна, также критикует федеральное правительство: «Я имею в виду, при таком положении дел, в таких случаях, когда опасность ситуации настолько очевидна и понятна, и есть доказательства в телеграфных сообщениях, правительство было обязано перевести авиалинии на другие маршруты, и даже заставить их это сделать».

Это чистая случайность, что ни один из самолетов Lufthansa не пострадал. Только в день крушения, Lufthansa пролетали над восточной Украиной трижды, а один из самолетов LH всего за 20 минут до MH17. Другие немецкие авиалинии уже давно предусмотрительно избегали этой области.

Министерство иностранных дел до сих пор молчит касательно вопроса ответственности, так Федеральное министерство транспорта отвечает на запрос: «По поводу возможного обострения ситуации безопасности для гражданских полетов над Украиной, федеральное правительство не располагало никакой информацией до крушения самолета MH17». Между собой федеральное правительство оправдывается тем, что Федеральная разведывательная служба первоначально предполагала, что предыдущие обстрелы военных самолетов в восточной Украине были совершены меньшими ракетами, запускаемыми «с плеча». При просмотре крушения MH17 становится очевидно, что это ошибка. Необходимо признать, говорится в заявлении, что, возможно, еще до крушения МН17 применялись высокоэффективные системы ПВО, такие как, например, ракетная установка БУК.