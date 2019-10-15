Группа Queen запретила Трампу использовать песню We Will Rock You в рекламе

Ранее у Трампа были вынуждены удалить рекламный ролик, в котором незаконно использовалась песня группы Nickelback.

Представители британской рок-группы Queen заставили команду президента США Дональда Трампа удалить видео политической рекламной кампании, в котором используется знаменитая песня группы «We Will Rock You».

Читайте также"Пусть курдам помогает Наполеон Бонапарт": Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии

Как сообщает BuzzFeed, видео с песней было опубликовано 9 октября. На нем Трамп общается со своими сторонниками в ходе митинга.

Представитель Queen рассказал журналистам, что использование песни было несанкционированным. Музыканты потребовали не использовать песни со своим авторским правом в избирательной кампании Трампа.

Тем не менее, к моменту удаления видео из Twitter оно уже набрало более 1,7 млн просмотров.

Отмечается, что ранее кампания Трампа уже провоцировала скандалы из-за использования музыки без согласия музыкантов. Так, проблемы с авторским правом ранее стали причиной удаления ролика Трампа с использованием песни Photograph группы Nickelback.

Ранее Трамп опубликовал предвыборный ролик против Байдена с Зеленским и Порошенко.