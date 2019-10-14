Эрдоган рассказал, зачем Турция начала наступление в Сирии

Он отметил, что Турция не претендует на сирийские территории.

Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о причинах военного присутствия в Сирии, заявил о том, что Анкара противодействует «расчленению» этой страны.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция не претендует на сирийские территории.

«Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию», — подчеркнул Эрдоган.

Как известно, на данный момент силы Турции и вооруженной оппозиции Сирии заняли города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.