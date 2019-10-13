Армия Асада перебрасывает свои силы на север Сирии для противостояния турецкому наступлению

Cогласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно.

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, войска Башара Асада двинулись на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии".

Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Согласовали ли правительственные войска свои действия с курдскими "Демократическими силами", пока неизвестно. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, который ссылается на источники среди курдов, армия Башара Асада продвигается без сопротивления: солдаты без боя прошли все блокпосты и вошли в Манбидж.

Ранее Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщал, что сирийская армия в ближайшие 48 часов намерена занять контролируемые курдами города Манбидж и Кобани.

Эти города – последние крупные населенные пункты на востоке провинции Алеппо, которые подчинялись Дамаску после разгрома в этой части страны отрядов "Исламского государства".

Читайте такжеВоенная операция в Сирии: Трамп заявил о подготовке мощных санкций против Турции

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.