В Финляндии придумали, как бороться с российской пропагандой

Как сообщил финской газете Kaleva руководитель правительственной службы по коммуникациям и эксперт комитета по государственной безопасности Маркку Мантила, главным в работе новой структуры будет обмен информацией, координация усилий и совместное планирование сообщают Подробности.

Он отметил, что борьбу с ложной информацией рабочая группа будет вести, в том числе организуя выступления экспертов в школах и на предприятиях.

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По его мнению, Россия ведет полномасштабную информационную войну против ряда государств, в том числе против Финляндии. Он также считает, что одной из задач российской пропаганды может быть подрыв единства Евросоюза.