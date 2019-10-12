Турция ликвидировала 399 террористов в ходе операции "Источник мира"

Во время операции также погибло не менее двух турецких военнослужащих.

Турецкие войска уничтожили 399 террористов в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии.

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Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте минoбороны Турции.

Уточняется, что целями для атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

Во время операции также погибло не менее двух турецких военнослужащих, сообщает ТАСС.

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».