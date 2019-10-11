Нобелевский скандал: лауреат премии по литературе вызвал волну критики во всем мире
10 октября Шведская академия назвала лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Гандке. Это решение спровоцировало волну критики и негодования.
Петер Гандке является достаточно противоречивой фигурой в том числе из-за его поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов, пишет НВ со ссылкой на ВВС.
Шведская академия заявила, что Гандке был отмечен за «влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».
2019 Literature Laureate Peter Handke was born 1942 in a village named Griffen, located in the region in Kärnten southern Austria. This was also the birthplace of his mother Maria, who belonged to the Slovenian minority.#NobelPrizepic.twitter.com/yK6lrKj9sv— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена «отрицателю геноцида».
Многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году.
Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста — хотя позже извинился.
«Никогда не думал, что [я] буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии», — написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.
Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: «Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам».
I remember in 1990s Václav Havel, Susan Sontag and many others knew that evil in Europe must be stopped. That genocide in Bosnia and Kosovo had a perpetrator. #Handke chose to support and defend perpetrators. The decision of @NobelPrize brought immense pain to countless victims.— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) October 10, 2019
Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал: «Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым».
Организация PEN America заявила, что «ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду».
Словенский философ и давний критик Хандке Славой Жижек сказал Guardian: «В 2014 году Хандке призвал к отмене Нобелевской премии, заявив, что это „ложная канонизация“ литературы. Тот факт, что он получил ее сейчас, доказывает, что он был прав. Сегодняшняя Швеция: апологет военных преступлений получает Нобелевскую премию, в то время как страна участвовала в преследовании настоящего героя нашего времени Джулиана Ассанжа».
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В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за «серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича». В четверг, после объявления победы Хандке, Рушди заявил: «Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда».
Кроме того, десятки гневных комментариев продолжают появляться в официальном Twitter Нобелевской премии, под опросом «Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?»
«Нет, мы были заняты поиском останков наших семей, убитых во время геноцида, который поддерживал Хандке», — пишет @United_BiH.
No, we were busy looking for the remains of our families murdered in a genocide Handke cheerleaded.— United Bosnia (@United_BiH) October 10, 2019
«Нет, не читала, и не буду читать книгу человека, который чувствует себя „близким к Гитлеру как личности“, который говорит, что ему нравится фашизм, кто отрицает геноцид, спасибо», — пишет @LaVieVagabonde.
«Нет, я предпочитаю библиографию Гитлера», — @AltinVeseli.