Нобелевский скандал: лауреат премии по литературе вызвал волну критики во всем мире

Шведская академия заявила, что Гандке был отмечен за «влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

10 октября Шведская академия назвала лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Гандке. Это решение спровоцировало волну критики и негодования.

Петер Гандке является достаточно противоречивой фигурой в том числе из-за его поддержки сербов во время югославской войны 1990-х годов, пишет НВ со ссылкой на ВВС.

Шведская академия заявила, что Гандке был отмечен за «влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

2019 Literature Laureate Peter Handke was born 1942 in a village named Griffen, located in the region in Kärnten southern Austria. This was also the birthplace of his mother Maria, who belonged to the Slovenian minority.#NobelPrizepic.twitter.com/yK6lrKj9sv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал в Twitter, что награда постыдна и была присуждена «отрицателю геноцида».

Многие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году.

Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста — хотя позже извинился.

«Никогда не думал, что [я] буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии», — написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.

Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: «Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам».

I remember in 1990s Václav Havel, Susan Sontag and many others knew that evil in Europe must be stopped. That genocide in Bosnia and Kosovo had a perpetrator. #Handke chose to support and defend perpetrators. The decision of @NobelPrize brought immense pain to countless victims. — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) October 10, 2019

Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тыс. мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал: «Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым».

Организация PEN America заявила, что «ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду».

Словенский философ и давний критик Хандке Славой Жижек сказал Guardian: «В 2014 году Хандке призвал к отмене Нобелевской премии, заявив, что это „ложная канонизация“ литературы. Тот факт, что он получил ее сейчас, доказывает, что он был прав. Сегодняшняя Швеция: апологет военных преступлений получает Нобелевскую премию, в то время как страна участвовала в преследовании настоящего героя нашего времени Джулиана Ассанжа».

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В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за «серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича». В четверг, после объявления победы Хандке, Рушди заявил: «Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда».

Кроме того, десятки гневных комментариев продолжают появляться в официальном Twitter Нобелевской премии, под опросом «Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?»

«Нет, мы были заняты поиском останков наших семей, убитых во время геноцида, который поддерживал Хандке», — пишет @United_BiH.

No, we were busy looking for the remains of our families murdered in a genocide Handke cheerleaded. — United Bosnia (@United_BiH) October 10, 2019

«Нет, не читала, и не буду читать книгу человека, который чувствует себя „близким к Гитлеру как личности“, который говорит, что ему нравится фашизм, кто отрицает геноцид, спасибо», — пишет @LaVieVagabonde.

«Нет, я предпочитаю библиографию Гитлера», — @AltinVeseli.