Bloomberg: Украина не первая, у кого Трамп требовал «услугу»

За два года до скандального разговора с украинским лидером, американский президент высказал другое требование, которое всех удивило.

Во время встречи в Овальном кабинете в 2017 году президент США Дональд Трамп давил на своего тогдашнего Госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он требовал, чтобы глава американской дипломатии каким-то образом заставил Департамент юстиции закрыть уголовное дело против иранского-турецкого трейдера Резы Зарраба.

Как пишет Bloomberg, мужчина был клиентом личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Тиллерсон отверг требования американского президента, объяснив, что это будет вмешательством в расследование. Другие участники встречи были тоже шокированы требованием.

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«Эпизод обличает отличительные черты стиля управления Трампа. Он определяется его желанием обойти традиционные ограничения для правительства, чтобы решать дела за пределами нормального русла. Также эпизод усиливает давние опасения критиков Трампа относительно его отношений с турецким президентом Раджеп Тайипом Эрдоганом, который в те времена сделал освобождение Зарраба наивысшим приоритетом», - говорится в статье.

История о давлении на Тиллерсона была раскрыта на фоне тщательной проверки контактов Трампа с иностранными лидерами. Такая его деятельность вызвала особое внимание после скандала, который разгорелся вокруг телефонного разговора президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским.