Офис Меркель попросил МИД Германии аннулировать визы байкерам Путина - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Bild.

Немецкое посольство в Москве выдало визы десяти участникам мотопробега в честь победы. Однако, по информации издания, органы безопасности, в том числе Министерство внутренних дел, ведомства обратились к Ангеле Меркель с просьбой использовать свой авторитет для аннулирования выданных виз. К вечеру пятницы этого сделано не было.

Ранее Польша отказала во въезде байкерам мотоклуба «Ночные волки» на территорию страны. Однако байкеры не отказались от идеи мотопробега и 25 апреля отправились «на Берлин». Провокацией мотопробег назвало и руководство Польши и Чехии.

В пятницу чешские и словацкие политики, общественные и культурные деятели, писатели и журналисты обратились к лидерам Польши, Чехии, Словакии, Австрии и Германии не допустить въезда российского мотоклуба «Ночные волки» на территории этих стран.

Читайте такжеПутинским "Ночным волкам" не разрешили проехать Чехией«Банда «Ночных волков» воплощает властные претензии России на сегодняшний мирный европейский мир, она действует вне рамок свободных демократических обществ», - говорится в их обращении.

24 апреля МИД Польши передало в посольство России в Варшаве ноту, что участники мотоклуба «Ночные волки» не смогут попасть в Польшу, поскольку им отказано во въезде. Министерство обосновало свое решение тем, что польская сторона не получила детальной информации о графике пребывания российских байкеров на территории страны, их маршруте и месте ночлегов.

В России выразили возмущение действиями Польши.Согласно обнародованному плану, по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны российские «Ночные волки» планировали осуществить «европейское турне», проехав из Москвы через Польшу, Словакию, Австрию, Чехию и Германию, чтобы 9 мая быть в Берлине.