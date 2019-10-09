В Италии значительно сократили количество депутатов

Итальянских парламентариев станет на треть меньше - 600 вместо нынешних 945.

Депутаты итальянского парламента поддержали в целом законопроект, предусматривающий существенное сокращение количества парламентариев в законодательном органе страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Отмечается, что 8 октября соответствующие изменения в конституции страны одобрили 553 члены Палаты депутатов, 14 законодателей голосовали против, а еще двое - воздержались.

Ранее сокращение количества депутатов парламента поддержало большинство в Сенате.

Согласно документу, количество законодателей в обеих палатах парламента Италии должно сократиться с нынешних 945 до 600. Верхняя палата - Сенат - будет насчитывать 200 депутатов вместо нынешних 315, а в нижней палате - Палате депутатов - будет 400 мест вместо нынешних 630.

Италия занимает второе место в Европе по количеству парламентариев в обеих палатах после Великобритании.

Следующие парламентские выборы в Италии должны состояться в 2023 году. Из-за сокращения количества мандатов теперь нужно провести реорганизацию избирательных округов. Кроме того, сейчас идет дискуссия о реформировании избирательного права.