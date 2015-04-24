Майкл Макфол: Обама реагирует жестче, чем Буш

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос журналистов о слабости Обамы.

"Что касается его слабости, если мы говорим о России, то вы знаете, сколько людей попали под санкции после конфликта России и Грузии, когда был такой сильный могучий республиканец (Джордж Буш-мл. - ред.) в Белом доме?", - спросил Макфол.

По его словам, никаких санкций не было ни после Грузии, ни после военного переворота в Польше в 1981 году.

"Почему я это говорю? Обама – самый жесткий в этом плане. И списки были шире, и типы санкций были жестче, чем в других случаях", - заявил он.

Читайте такжеБывший посол США в России считает главной задачей Путина состояние "ни войны, ни мира"Также Макфол упомянул об американском влиянии на позицию МВФ по Украине.

"МВФ, конечно, самостоятельная организация, я хочу это подчеркнуть, но у нас есть там друзья. Господин Липтон (заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон – ред.) раньше работал со мной в Белом доме. Эта сумма – 48 миллиардов долларов на четыре года, это в 40 раз больше, чем американцы дали Грузии после войны. Для сравнительного анализа, это действительно большая помощь Украине. Это больше, чем Буш делал для Грузии", - рассказал он.

Третьим аргументом Макфол назвал изгнание России из большой восьмерки.

"Еще несколько пунктов для истории. Большая восьмерка. Мы отказали России. Не я лично, а Обама. Буш этого не делал, когда была война в Грузии, Клинтон этого не делал, когда была Чеченская война. А Обама это сделал. Обама был первым президентом, который отменил саммит уже после того, как он был назначен. Другие этого не делали. То есть, этот образ, что он слабый, не совпадает с его политикой", - считает бывший посол США в России.