Politico: Украинцев в Польше ждет работа, но не безопасность

Стремительное развитие польской экономики привлекает украинских работников, которым не удается интегрироваться в польское общество из-за ксенофобии и страха.

В ночь, когда Романа избили, его радио не работало. 33-летний украинец работал водителем Uber. Он подобрал шумную группу молодых людей в Варшаве, которые попросили его включить диско-поло. Когда он ответил, что не может этого сделать и не даст свой телефон, на котором играла его собственная музыка, пассажиры стали агрессивными.

«Они сказали мне, что я не уважаю польскую культуру», - рассказал Роман журналистам Politico.

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Он решил остановить машину. Когда пьяная группа пассажиров вышла, он начал снимать их. И именно в этот момент в ход пошли кулаки.

«Мы не живем в Украине, где все бьются за кусок хлеба, мы в Польше», - кричали они водителю. Для Романа, который остался с поврежденным коленом, головой и большим счетом за ремонт поврежденного авто, насилие со стороны пассажиров было очередным примером предубеждения, с которым ему и другим украинцам приходится иметь дело в польской столице.

Роман приехал в Польшу из Харькова на волне иммиграции после начала войны на Донбассе в 2014 году. В Украине стало трудно заработать на жизнь. Польша с экономикой на подъеме была очень близко, поэтому стала для многих местом для переезда. Правительство Польши дало 1,8 миллиона человек из Украины временные разрешения на трудоустройство по состоянию на 2018 год. Реальное количество работников меньше, поскольку у многих больше одного разрешения. В Польше тоже живут 200 тысяч украинцев на долгосрочной основе. Большинству из них от 20 до 39 лет, о чем свидетельствуют правительственные данные.

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Но несмотря на то, что польская экономика быстро использовала украинцев за закрытие пробелов на своем рынке труда, интеграция такого большого количества украинских работников в польское общество проходит не так уж гладко. Для тех граждан Украины, которые решили, что Uber – это легкий способ найти работу, ежедневное взаимодействие с польскими клиентами предлагает напоминание о ненадежности их положения в Польше как иностранцев.

Их иностранные имена на экране мобильного приложения в телефонах пользователей, а также акцент, быстро дают понять, что они иммигранты. Когда местные вступают в разговор, они хотят знать, откуда украинцы приехали. Роман говорит, что часто этот вопрос звучит с позиции враждебности, а не любознательности.

«Половина, если не больше, спрашивают для того, чтобы показать, что ты – не поляк. Я не буду тебя оскорблять, но скажу, что ты – другой», - пояснил украинец.

Многие водители имеют похожий опыт.

«Хорошо, что они вас стреляют на Донбассе», - вспоминает 47-летний Юрий фразу одного из пассажиров.

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Антиукраинская риторика частично связана с подъемом правящей в Польше партии «Право и справедливость». Такое объяснение дает председатель фонда поддержки украинцев в Польше «Наш выбор» Мирослава Керик. По ее словам, политическая сила, которая одержала победу в 2015 году на риторике, нацеленной против иммиграции, создала «отвращение к иностранцам и беженцам». Обычно она была нацелена против мусульманских мигрантов, которых партия Ярослава Качиньского обвиняла в импорте ислама в Польшу. Эта же риторика сформировала то, как поляки относятся к украинцам в своей стране.

Наталья Панченко, которая возглавляет организацию для украинцев в Польше под названием «Евромайдан Варшава», скажет, что не осознавала, насколько глубоко пустила корни ксенофобия в Польше, пока не начала общаться с украинскими водителями Uber.

«Постепенно это становится ежедневной реальностью», - говорит она, добавляя, что большинство поляков не замечают проблему.

По дороге на работу Панченко видит граффити с надписью: «Украинцы, уезжайте из Польши». Эта надпись уже пол года остается на месте.

«Тысячи украинцев видят его каждый день, когда едут на работу», - говорит она.