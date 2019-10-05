Трамп оспаривал причастность РФ к отравлению Скрипалей — WP

Трамп спорил с Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй усомнился в причастности России к отравлению Скрипалей.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Washington Post.

«Он оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на британской территории», — говорится в сообщении.

Читайте такжеТрамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми" - Волкер

Также издание приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, объясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

«Трамп был абсолютно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений», — сообщил источник.

«Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности власти РФ — ред.), а также на ответы Трампа, который заявлял, что он в этом не уверен», — добавил собеседник.

Кроме того, в ходе разговора Трамп «вычитывал» Мэй из-за недостаточного взноса ее страны в НАТО.

Справка УНИАН. Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.