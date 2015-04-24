Подозреваемого в убийстве Немцова арестовали до осени
00:56, 24 апреля 2015Мир
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Московский суд продлил арест Зауру Дадаєву - главному подозреваемому в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, до осени
REUTERS
Следствие считает арестованного исполнителем убийства политика, что произошло в конце февраля в центре Москвы, сообщает ВВС Украина.
Ранее срок расследования дела продлили до конца августа.
Кроме того, суд продлил арест еще двум подозреваемым по делу - Хамзату Бахаеву и Анзору Губашеву.
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Ходатайство о продлении ареста двум другим подозреваемым рассмотрят в ближайшее время.
Адвокат Заура Дадаева заявил, что его подзащитный просит о повторном допросе, на котором он хочет заявить о том, что дал предыдущие показания под давлением.
"Ходатайство следователю уже подано, но не рассмотрено", - сказал защитник.
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