Подозреваемого в убийстве Немцова арестовали до осени

Следствие считает арестованного исполнителем убийства политика, что произошло в конце февраля в центре Москвы, сообщает ВВС Украина.

Ранее срок расследования дела продлили до конца августа.

Кроме того, суд продлил арест еще двум подозреваемым по делу - Хамзату Бахаеву и Анзору Губашеву.

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Ходатайство о продлении ареста двум другим подозреваемым рассмотрят в ближайшее время.

Адвокат Заура Дадаева заявил, что его подзащитный просит о повторном допросе, на котором он хочет заявить о том, что дал предыдущие показания под давлением.

"Ходатайство следователю уже подано, но не рассмотрено", - сказал защитник.