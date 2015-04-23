Керри призвал Лаврова вывести российские войска из Украины

22:44, 23 апреля 2015
Мир
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Госсекретарь США Джон Керри во время сегодняшнего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, призвал его, чтобы Россия вывела свои войска из восточной Украины.

Фото УНИАН


Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Вместе с тем, отмечается, что во время телефонного разговора, Керри также настойчиво призвал Россию заставить пророссийских боевиков соблюдать февральские Минские соглашения о прекращении огня и прекратить военное противостояние на востоке Украины.

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Представитель Госдепартамента добавил, что Керри сообщил Лаврову, что проходящие американские учения подразделений украинской Национальной гвардии на западе Украины есть ”полностью прозрачными и имеют оборонительный характер”, и учения проходят согласно приглашению правительства Украины.

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