Керри призвал Лаврова вывести российские войска из Украины
Госсекретарь США Джон Керри во время сегодняшнего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, призвал его, чтобы Россия вывела свои войска из восточной Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.
Вместе с тем, отмечается, что во время телефонного разговора, Керри также настойчиво призвал Россию заставить пророссийских боевиков соблюдать февральские Минские соглашения о прекращении огня и прекратить военное противостояние на востоке Украины.
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Представитель Госдепартамента добавил, что Керри сообщил Лаврову, что проходящие американские учения подразделений украинской Национальной гвардии на западе Украины есть ”полностью прозрачными и имеют оборонительный характер”, и учения проходят согласно приглашению правительства Украины.