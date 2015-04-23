Керри призвал Лаврова вывести российские войска из Украины



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Вместе с тем, отмечается, что во время телефонного разговора, Керри также настойчиво призвал Россию заставить пророссийских боевиков соблюдать февральские Минские соглашения о прекращении огня и прекратить военное противостояние на востоке Украины.

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Представитель Госдепартамента добавил, что Керри сообщил Лаврову, что проходящие американские учения подразделений украинской Национальной гвардии на западе Украины есть ”полностью прозрачными и имеют оборонительный характер”, и учения проходят согласно приглашению правительства Украины.