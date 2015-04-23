Концерт System of a Down в Ереване к 100-летию массовых убийств армян (событие окончено)
К сотой годовщины массовых убийств армян известная рок-группа System of a Down организовала мировое турне с концертной программой «Разбудим души» (Wake Up The Souls).
Рок-группа на своей официальной странице SOAD разместил видеоматериал с призывом «Присоединяйтесь к нам, чтобы добиться справедливости в этом вопросе», пишет Радио Свобода.
Концерты System of a Down уже состоялся в Лондоне, Кельне, Лионе, Брюсселе, Амстердаме и Москве.
Конечной точкой турне будет Ереван. Концерт состоится на площади Республики 23 апреля в 19:30.
Читайте такжеТурция отозвала посла из Австрии из-за признания геноцида армянВ этом месяце исполняется сто лет с начала событий в тогдашней Османской империи, когда, по оценкам, в 1915-м и следующими годами в османской Турции были убиты или погибли в результате принудительных депортаций около полутора миллиона армян. Армяне считают, что речь шла о сознательном геноциде их народа, и отмечают годовщину его начала ежегодно 24 апреля. Современное турецкое государство категорически отвергает такое определение и, признавая гибель сотен тысяч армян, заявляет, что то была гражданская война, в которой так же гибли и турки. При этом Турция крайне резко реагирует на любое признание в мире тех событий как геноцида армян.