Концерт System of a Down в Ереване к 100-летию массовых убийств армян (событие окончено)

Рок-группа на своей официальной странице SOAD разместил видеоматериал с призывом «Присоединяйтесь к нам, чтобы добиться справедливости в этом вопросе», пишет Радио Свобода.

Концерты System of a Down уже состоялся в Лондоне, Кельне, Лионе, Брюсселе, Амстердаме и Москве.

Конечной точкой турне будет Ереван. Концерт состоится на площади Республики 23 апреля в 19:30.

Читайте такжеТурция отозвала посла из Австрии из-за признания геноцида армянВ этом месяце исполняется сто лет с начала событий в тогдашней Османской империи, когда, по оценкам, в 1915-м и следующими годами в османской Турции были убиты или погибли в результате принудительных депортаций около полутора миллиона армян. Армяне считают, что речь шла о сознательном геноциде их народа, и отмечают годовщину его начала ежегодно 24 апреля. Современное турецкое государство категорически отвергает такое определение и, признавая гибель сотен тысяч армян, заявляет, что то была гражданская война, в которой так же гибли и турки. При этом Турция крайне резко реагирует на любое признание в мире тех событий как геноцида армян.