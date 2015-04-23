При общении с Путиным россиян больше всего волновали украинцы

Такие результаты опроса обнародовал "Левада-центр", передает Би-би-си. Согласно опросу, 47% опрошенных заявили, что в ходе прямой линии с Владимиром Путиным их прежде всего волновали вопросы, касающиеся Крыма, Донбасса и Украины в целом, а также минских договоренностей.

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Тема пенсионной реформы показалась важной для 39% российских респондентов, а 35% признались, что больше всего ждали ответов на вопросы о росте цен, инфляции, экономическом кризисе и ситуации на валютном рынке.

В "Левада-центре" заметили, что после подписания минских договоренностей интерес россиян к Украине незначительно упал, зато намного больше стали волновать экономические вопросы.