Джонсон снова хочет приостановить работу парламента

В правительстве подчеркивают, что работа парламента будет приостановлена на «минимально возможный срок».

Правительство Великобритании намерено вновь обратиться с просьбой о прекращении работы парламента страны.

В заявлении правительство попросит остановить работу парламента с 8 по 14 октября, сообщает CNN.

Временная остановка работы парламента является стандартной для периода перед открытием новой парламентской сессии и выступления правящего члена королевского дома с тронной речью, в которой передается программа правительства на ближайший год.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен представить в речи ряд новых законодательных инициатив, поэтому он попросит королеву о том, чтобы работа парламента была приостановлена 8 октября, а речь прозвучала 14 октября.

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В правительстве подчеркивают, что работа парламента будет приостановлена на «минимально возможный срок».

Ранее сообщалось, что Джонсон раскрыл предложения своего правительства по урегулированию проблемы выхода страны из Европейского Союза, а именно — решение проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Напомним, ранее парламент принял закон, обязывающий Бориса Джонсона продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.

Если Борис Джонсон откажется соблюдать новый закон, на него могут подать в суд. 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановлении работы парламента.

Ранее премьер-министр уже заявлял, что не будет просить Европейский Союз об отсрочке Brexit.