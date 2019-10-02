Новая сделка или без соглашения: Джонсон выдвинул ЕС ультиматум по Brexit

Европейскому Союзу британский премьер-министр предложил выбирать между его последним предложением относительно нового соглашения о Brexit, или готовиться к Brexit без соглашения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал Европейскому Союзу (ЕС) "последнее предложение" по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества - Brexit.

Выступая с заключительной речью на съезде Консервативной партии в Манчестере в среду, 2 октября, руководитель британского правительства подчеркнул, что Евросоюзу придется выбирать между его последним предложением о заключении нового соглашения о Brexit до 31 октября, или считаться с тем, что Великобритания выйдет из состава сообщества 31 октября вообще без всякого соглашения. Об этом пишет DW.

"С нашими европейскими друзьями мы совместно будем работать над соглашением, но чтобы не случилось, нам нужно выйти (из состава ЕС. - Ред.) в конце октября", - сказал Джонсон, цитирует информагентство dpa. По мнению британского премьера, за три с половиной года после проведения референдума о Brexit британцы чувствуют себя так, "будто их держат за дураков". Джонсон выразил надежду, что Брюссель согласится с предложенным британским правительством компромиссным вариантом.

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Свои предложения для Брюсселя Джонсон считает "конструктивными и разумными". Он также убежден, что его вариант содержит "компромисс для обеих сторон". "Да, это - компромисс со стороны Соединенного Королевства, поэтому я очень надеюсь, что наши друзья (в ЕС. - Ред.) поймут это и, в свою очередь, пойдут на уступки", - подчеркнул Джонсон, цитирует агентство Reuters.

Джонсон пояснил, что его предложения Брюсселю не предусматривают никакого контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании.

Ожидается, что к концу дня Лондон передаст Брюсселю свои предложения относительно нового соглашения о Brexit. Во второй половине дня должен состояться телефонный разговор между Джонсоном и председателем Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Ранее Брюссель категорически отказывался пересматривать сделку по Brexit, которую не одобрил британский парламент.