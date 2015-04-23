Главный коммунист РФ приравнял Ленина к Иисусу Христу

В день рождения вождя, который не покидает нашу землю уже 145 лет, Зюганов принимал пополнение в пионеры и рассказывал детям о до-мавзолейном пути Ильича, говорится в сюжете ТСН .

По словам главного коммуниста России, у Иисуса и Ленина были общие жизненные идеалы. А Советский Союз так вообще был чуть ли не Царством Небесным.

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"Лишь в любви, дружбе и братстве - спасение человечества. Еще Иисус Христос произносил эти главные ценности на земле. Впервые в истории была сформулирована идея создания Царства Божьего на земле, где труд будет главным правителем", - сказал Зюганов.