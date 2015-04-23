В России лев, которого вывели на прогулку, покалечил девятилетнюю девочку

В сибирском селе жертвой прогулки со львом стал ребенок

Выгулять льва на поводке решил работник цирка, сообщает ТСН. Животное набросилось на девочку, которая шла с мамой. Читайте такжеЗоозащитники призывают власти Зимбабве не продавать слоников Китая и ОАЭ Сейчас ребенок находится в больнице, степень ее травм неизвестен. Цирк очень быстро уехал с места инцидента

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