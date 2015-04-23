В России лев, которого вывели на прогулку, покалечил девятилетнюю девочку

02:50, 23 апреля 2015
Мир
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В сибирском селе жертвой прогулки со львом стал ребенок

bilozerska.livejournal.com

Выгулять льва на поводке решил работник цирка, сообщает ТСН.

Животное набросилось на девочку, которая шла с мамой.

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Сейчас ребенок находится в больнице, степень ее травм неизвестен.

Цирк очень быстро уехал с места инцидента

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