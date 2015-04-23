В России лев, которого вывели на прогулку, покалечил девятилетнюю девочку
02:50, 23 апреля 2015Мир
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В сибирском селе жертвой прогулки со львом стал ребенок
В России лев, которого вывели на прогулку, покалечил девятилетнюю девочку / bilozerska.livejournal.com
Выгулять льва на поводке решил работник цирка, сообщает ТСН.
Животное набросилось на девочку, которая шла с мамой.
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Сейчас ребенок находится в больнице, степень ее травм неизвестен.
Цирк очень быстро уехал с места инцидента
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