Во Франции президент культурного фонда призвал убить Грету Тунберг

Позже Бернар Шенбо извинился за свои слова и отметил, что "не призывает к убийству Греты Тунберг".

Во Франции уволили президента Ассоциации любителей "Токийского дворца" Бернара Шенбо после того, как он призвал убить 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Об этом сообщает Le Parisien.

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В своем посте в Facebook президент написал, что не отрицает изменения климата, но "эта безумная добавляет ненависти в наше общество, и так возбужденное негативом со всех сторон". Также Шенбо выразил надежду, что активистку кто-то застрелит.

Пользователи в комментариях к посту Шенбо отметили, что его слова - подстрекательство к убийству. В ответ руководитель фонда ответил: "Да".

После этого национальный музей "Дворец Токио" выступил с заявлением, в котором открестился от слов Бернара Шенбо. Также в учреждении заявили об избрании нового руководителя фонда.

Позже Шенбо написал еще один пост, в котором извинился за свои слова и отметил, что "не призывает к убийству Греты Тунберг".

"В Facebook у меня вырвались высказывания, совершенно мне не свойственные", – написал он.

Как сообщал УНИАН, Грета Тунберг устроила "разнос" мировым лидерам на саммите ООН. Девочка произнесла эмоциональную речь, обвинив мировых политиков в украденном детстве.