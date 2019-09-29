"Демократы хотят отнять у вас все": Трамп записал видеообращение к американцам (видео)

Президент США объяснил согражданам, что происходящее сейчас – это «самый большой обман в истории американской политики».

Президент США заверил, что демократы хотят остановить его, потому что он борется за свою страну и ее граждан.

Соответствующий видеоролик Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

«То, что происходит сейчас - это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять у вас ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться», - заявил Трамп.

Стоит отметить, что это уже второй видеоролик за сутки, в котором Трамп обратился к американцам в связи с последними скандалами вокруг его персоны.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

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Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля президент США Дональд Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США относительно телефонной беседы Трампа и Зеленского.