Трамп назвал журналистов животными и отбросами — Bloomberg

Он также посетовал на то, что сейчас не так жестко наказывают за «шпионаж и государственную измену».

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов отбросами и животными, а также заявил, что информатор, который сообщил о якобы его давлении на президента Украины Владимира Зеленского, является шпионом.

Об этом Трамп заявил на закрытой встрече с дипломатами, передает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

«Мы на войне. Эти люди (которые устраивают утечки информации — ред.) — больные», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что хочет знать, кто стоит за сливом информации о якобы его давлении на Зеленского с требованием «дать ход» делу против сына Джо Байдена, его вероятного конкурента на выборах.

«Потому что это похоже на шпионаж. Они практически шпионы», — сказал президент США.

Он также посетовал на то, что сейчас не так жестко наказывают за «шпионаж и государственную измену».

Также Трамп раскритиковал прессу, которая уделила этой истории большое внимание.

«Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них — отбросы», — сказал он.

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26 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал жалобу информатора относительно вероятного давления Трампа на Зеленского, чтобы тот «дал ход» делу против Джо Байдена.

В частности, в ней говорится, что Трамп отменил визит вице-президента Пенса в Украине для давления на Зеленского.

«Дело Байдена» спровоцировала политический кризис в США, президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть и президента Владимира Зеленского в частности с целью «дать ход» производству против сына Байдена, потому что он вероятно будет его основным конкурентом на следующих выборах.

Напомним, 26 сентября комитет по вопросам разведки обнародовал жалобу информатора относительно вероятного давления Трампа на Зеленского, чтобы тот «дал ход» делу против Джо Байдена, основного конкурента Трампа на выборах. Трамп назвал жалобу фальшивкой .

Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет «полностью его человеком» и займется делом Байдена.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа.