Süddeutsche Zeitung: Германия дала Украине 1,4 миллиарда евро и выполняет санкции лучше, чем США

Немецкое издание провело проверку слов Трампа и Зеленского из опубликованной вчера стенограммы их телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп во время своего скандального телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским критиковал Германию, канцлера Ангелу Меркель и высказывался плохо о европейских странах. Но его слова не соответствуют действительности.

Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, устроившее «проверку на факты» реплик Трампа и Зеленского с опубликованной Белым домом стенограммы.

В частности, Трамп утверждал, что канцлер Германии лишь говорит, но не помогает Украине.

«Когда я говорил с Ангелой Меркель, она вспоминала Украину. Но она ничего не делает», - сказал американский президент украинскому коллеге. Зеленский согласился с ним.

Читайте такжеПеревод текста разговора Трампа с Зеленским: «Нужно разобраться с ситуацией по Байдену»

Но немецкое издание подчеркивает, что это неправда. Факт в том, что Германия с начала кризиса передала Украине помощь на 1,4 миллиарда евро. Согласно информации Федерального правительства, 554 миллиона евро были потрачены только на развитие сотрудничества между странами с 2014 года. К этой сумме нужно добавить еще 110 миллионов евро гуманитарной помощи и 500 миллионов финансовых кредитов, а также 25 миллионов евро, выделенных на стабилизационные меры, такие как мониторинг конфликта и продвижение верховенства закона. Также Украина получила 200 миллионов евро через ЕС. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия – третий крупнейший донор Украины после ЕС и США.

В придачу до всего этого издание напоминает, что канцлер Германии вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном вели встречи с президентами России и Украины ради поисков мирного завершения войны на Донбассе. США не принимают участия в мероприятиях на таком уровне. Также немецкая газета напоминает, что именно лидеры Франции и Германии сыграли роль посредников во время заключения Минских соглашений в 2015 году без участия Вашингтона.

Читайте такжеАмериканские СМИ о разговоре Трампа и Зеленского: Президенту США конец, но Байден тоже пострадает

Еще одно утверждение, которое Süddeutsche Zeitung подверг критике, — это слова Трампа о том, что США «делают значительно больше для Украины, чем европейцы». Зеленский добавил, что Меркель и Макрон не выполняют санкции. Издание считает, что эти политические заявления очень расплывчатые.

Факт в том, что США и страны Европы поддерживают Украину финансово. Американцы и европейцы обложили Россию санкциями после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе. И эти санкции выполняются.

«Компании, которые не выполняют их, ждут жесткие наказания в Германии», - пишет издание.

А в это время, американское экономическое присутствие в России достаточно высоко, несмотря на ужесточение санкций США. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было 500 американских представителей. В это время, Германия, которая имеет традиционно более тесные отношения с Россией, была представлена чуть больше чем 200 участниками. Однако, Трамп и Зеленский хотят еще более жестких санкций против России, которые пока не нашли поддержки среди большинства европейцев. Прежде всего, газопровод «Северный поток-2» раздражает как Киев, так и Вашингтон. Берлин пока не идет на уступки в этом вопросе.