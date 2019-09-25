Разговор Трампа с Зеленским подтверждает необходимость импичмента — спикер Палаты представителей США

Нэнси Пелоси подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности.

Опубликованная запись разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа доказывает необходимость импичмента последнему.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает CNN.

Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелоси, это не является работой Трампа — использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.

«Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу», — говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и «завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.