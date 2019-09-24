Gazeta Wyborcza: Гражданка Украины баллотируется в Сейм Польши

Женщина с украинской Жовквы рассказала об участии в «Оранжевой революции» и объяснила, почему хочет представлять украинскую диаспору в польском парламенте.

Мирослава Керик родом из Львовской области, но уже 17 лет живет в Варшаве. В Польше она защитила докторскую диссертацию в Академии наук. На польских парламентских выборах она собирается бороться за место в Сейме по списку «Гражданской коалиции».

В интервью Gazeta Wyborcza она рассказала, что политическая сила пригласила ее как представителя организации украинских мигрантов. В предвыборной гонке она принимает участие под лозунгами «Украинка идет в Сейм» и «Разнообразие обогащает».

Читайте такжеRzeczpospolita: СБУ могла годами собирать компромат о политиков Польши

«Украинская община в Варшаве – это граждане Польши украинского национального меньшинства. Это люди, такие как я, диаспора или те, кто приехал в Польшу и решил получить гражданство. Мы работаем, платим здесь налоги. Я хотела показать, что существует потребность представительства таких групп в Сейме. Поэтому у меня такой лозунг», - пояснила Керик.

Она также рассказала, что собирается представлять не только украинцев в польском парламенте, а также вьетнамцев или представителей других народов, которые считают Польшу своим домом. В списке партии ее имя на 38 месте или третье с конца. Украинка понимает, что победить будет трудно, но все равно хочет попробовать одержать победу.

В интервью Керик рассказала, что 17 лет назад приехала в Польшу на учебу и осталась. А сейчас у нее двойное гражданство: польское и украинское. Она признает, что в Facebook за политические амбиции ее иногда атакуют, пишут сообщения в духе «Вон из Польши», называют «пятой колонной» и угрожают каким-то «бандеровцам».

«Пока работала в неправительственном секторе, псевдопатриоты не интересовались моей деятельностью. Но я знаю, что украинские друзья, которые имеют смелость комментировать польскую жизнь публично, часто сталкиваются с ненавистью. Они получают даже угрозы смертью. Когда я занимаю позицию в вопросе польских дел, слышу: «Ты не отсюда, поэтому не имеешь права комментировать». А я считаю, что я отсюда и имею право», - рассказала украинка.

Читайте такжеНоль украинцев или подобных: правозащитники жалуются на расистское объявление ресторана в Польше

Керик рассказала Gazeta Wyborcza, что общественной работой начала заниматься еще во время Оранжевой революции в Украине. А в Польше она хочет не допустить повторение украинской ситуации со злоупотреблениями властью и беззаконием. И, по ее мнению, такая угроза существует.

«Польша за много лет выработала доверие к государственным институтам. Современная власть страны ее уничтожает. Она, как говорят в Украине, уже наломала дров. Я боюсь, что демократический строй в Польше будет уничтожен», - говорит украинка.

На вопрос, не боится ли она, что ее политическая деятельность может подвергнуть опасности украинскую общину, Керик ответила, что украинцы в Польше «и так стали козлом отпущения».

Читайте такжеGazeta Polska Codziennie: Каждый четвертый работник из Украины может уехать из Польши

«Раньше политики из «Права и Справедливости» говорили, что Польша приняла миллион беженцев с Украины. А приняли 98 человек. Это данные с начала июля. Очевидно, существует риск, что в случае ухудшения экономической ситуации украинцев обвинят в этом. Уже сейчас говорят, что якобы это они виноваты в снижении зарплат. Пока что это маргинальные выкрики. Но может так случиться, что эти лозунги пробьются в главный нарратив и будут усиливать ненависть к украинцам. Кроме всего прочего я баллотируюсь еще и для того, чтобы так не произошло», - пояснила женщина.