Rzeczpospolita: СБУ могла годами собирать компромат про политиков Польши

Братья, руководившие эскорт-сервисом в Польше, утверждают, что собирали информацию для украинских спецслужб.

Спецслужбы Украины с 2007 года интересовались, какие политики и бизнесмены Польши стали клиентами эскорт-службы в Подкарпатском воеводстве. Сервисом руководили братья Евгений и Алексей Р., которые тоже были украинскими гражданами. На протяжении 16 лет они вели свой бизнес до ареста в 2016 году.

Как пишет Rzeczpospolita, бывший агент Центральной антикоррупционной службы Войцех Я. рассказал о пленках с компроматом против польских VIP-персон, которые записали украинцы в своих борделях. До этого времени разговоры о связи братьев с украинскими спецслужбами были сплетнями. Но Rzeczpospolita утверждает, что нашла подтверждение истории об отправке в СБУ компромата на польских чиновников и бизнесменов от эскорт-службы в Подкарпатском воеводстве.

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С разрешения председателя Окружного суда в Тарнуве, журналисты издания получили доступ к части уголовного дела против братьев Евгения и Алексея Р.. В документах, собственно, издание и нашло след пленок. В ноябре 2011 году адвокат украинцев обратился в прокуратуру с заявлением «о шпионаже против Польши». Братья утверждали в нем, что с 2007 года СБУ искала информацию о клиентах их эскорт-службы. В частности, спецслужба интересовалась «политиками и бизнесменами».

«Они спрашивали, какой деятельностью занимаемся, сколько у нас клубов, кто у нас работает, какие имеем связи с бизнесом и политиками. Спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях», - говорил Евгений Р. в отделении Агентства национальной безопасности Польши в Кракове.

Правду ли сказал Евгений Р? Польские следователи ухватились за нить о скандальных записях клиентов? В открытых актах информации об этом нет. Прокуратура Польши отрицает, что такие записи существуют или существовали, утверждая, что в борделях братьев не было найдено таких материалов.

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Но проблема в том, что следователи искали камеры и записи аж в 2016 году, когда задержали украинцев. Rzeczpospolita утверждает, что в заведениях братьев Р. были записаны 4 тысячи видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. Записи должны были попасть в Украину.

Вопросом без ответа остается то, почему польская полиция и прокуратура так долго вела расследование против братьев Р. Ведь еще в 2012 году боксер Давид Костецкий обратился в полицию с жалобой на украинских сутенеров.