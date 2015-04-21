США готовы предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий - Байден

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Петр Порошенко поблагодарил Джозефа Байдена за направление в Украину американских военных и проведения совместных учений "Фиарлес Гардиан - 2015" и поблагодарил его за личный вклад в реализацию этого проекта.

"Это новая и важная страница, которая доказала стратегический уровень партнерства между Украиной и США", - сказал президент Украины.

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Собеседники скоординировали дальнейшие действия в сфере обороны, в частности относительно предоставления Украине дополнительной помощи.

Вице-президент Байден проинформировал о готовности Соединенных Штатов предоставить Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд. долларов в рамках финансовой поддержки в 2015 году. Он также сообщил о финансировании проектов для оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и пострадавшим в результате войны на Донбассе.