Эфиопия объявила трехдневный траур по казненным ИГИЛ христианам

Эфиопия объявила трехдневный траур по погибшим. В заявлении правительства говорится, что сейчас ведется работа над опознанием погибших, пишет Радио Свобода.

На видео, размещенном боевиками «Исламского государства» 19 апреля показана одна группа из приблизительно 12 человек, которых боевики обезглавливают на пляже, а также другая группа, по крайней мере, из 16 человек, которым стреляют в голову в пустынной местности.

Читайте такжеИсламисты опубликовали видео убийств 30 эфиопских христиан - СМИСопроводительный текст на экране называет этих людей «последователями креста из вражеской Эфиопской церкви».

США назвали это «грубым массовым убийством». А в ЕС заявили, что это была «криминальная попытка» создать религиозное разделение.