Трамп ввел "самые мощные в истории" санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции против национального банка Ирана.
По его словам, это самый высокий уровень санкций, который когда-либо накладывали на страну, передает CNBC.
Глава Белого дома рассказал о таком решении журналистам в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. Каких-либо подробностей ограничительных мер он не привел.
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Два дня назад Трамп заявил в Twitter, что поручил министру финансов Стивену Мнучину найти способ существенно ужесточить санкции против Ирана. Поводом для этого стала атака дронов на нефтяное месторождение и завод первичной переработки в Саудовской Аравии. Вашингтон считает, что за нападением стоят иранские военные.
Атака, которая произошла в субботу, 14 сентября, заставила Саудовскую Аравию вдвое сократить добычу нефти. Это привело к росту цен на семь процентов по итогам недели.