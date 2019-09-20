Трамп ввел "самые мощные в истории" санкции против Ирана

До этого Трамп заявил, что поручил министерству финансов страны значительно расширить санкционные меры против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции против национального банка Ирана.

По его словам, это самый высокий уровень санкций, который когда-либо накладывали на страну, передает CNBC.

Глава Белого дома рассказал о таком решении журналистам в ходе встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном. Каких-либо подробностей ограничительных мер он не привел.

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Два дня назад Трамп заявил в Twitter, что поручил министру финансов Стивену Мнучину найти способ существенно ужесточить санкции против Ирана. Поводом для этого стала атака дронов на нефтяное месторождение и завод первичной переработки в Саудовской Аравии. Вашингтон считает, что за нападением стоят иранские военные.

Атака, которая произошла в субботу, 14 сентября, заставила Саудовскую Аравию вдвое сократить добычу нефти. Это привело к росту цен на семь процентов по итогам недели.