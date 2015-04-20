В Хакасии огонь решил взять реванш - снова горят более 20 гектаров леса

В общей сложности их площадь составила 10 гектаров, однако они представляли реальную угрозу населенным пунктам, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.

Сейчас специалисты ведут борьбу со степным пожаром неподалеку от села Ербинское Усть-Бюрьского лесничества, распространившемся на площади 24 гектара.

По словам руководителя департамента лесного хозяйства Юрия Захарова, "причиной возникновения пожара снова стали палы травы".

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"Выявлением виновных занимаются правоохранительные органы и дознаватели МЧС России по Хакасии", - отметил он.

В Сибири и в Забайкалье в последние дни бушевали природные пожары, которые перекинулись на несколько десятков населенных пунктов. По данным МЧС, в Забайкальском крае для ликвидации возгораний была привлечена группировка в составе более 1,8 тысячи человек и более 280 единиц техники.