Париж и Москва ищут решение относительно "Мистралей" - Олланд

Об этом он сказал 19 апреля в интервью французскому телевидению, передает Радио Свобода

«Мы должны найти выход из кризиса», - сказал Олланд.

Франция в прошлом году приостановила выполнение соглашения с Россией на сумму 1 миллиард 200 миллионов евро (это около 1,5 миллиарда долларов) за аннексию Крыма и роль Москвы в кризисе на востоке Украины.

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Россия говорит, что будет требовать возвращения средств за вертолетоносцы типа «Мистраль», если не получит кораблей. Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что разочарован решением Франции, но отказ от поставки кораблей не повлияет на обороноспособность его страны.

Олланд заявил, что этот вопрос может быть обсужден с Путиным на встрече в Армении 24 апреля.