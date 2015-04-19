В центре Москвы за одиночные пикеты задержали четырех активистов (фото)

На Тверской улице в центре Москвы силовики задержали четырех российских оппозиционных активистов, которые принимали участие в так называемых «одиночных пикетах».

Как передает российская служба Радио Свобода, задержанными являются Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Виктор Андреев и Ирина Калмыкова. Согласно этому сообщению, Кузнецов держал плакат, на котором было написано «Путин - это Гитлер сегодня».

Читайте такжеВ Петербурге прошел пикет против аннексии Крыма

«Одиночный пикет» - единственная в России форма протеста, которая не требует разрешения органов власти. Решение об организации таких пикетов с последующим возложением цветов на месте гибели Бориса Немцова оппозиционеры приняли после того, как власти Москвы запретили провести «Марш мира и свободы» в центре города.

Полиция забрала женщину с плакатом о Путине #Немцовмостpic.twitter.com/tXiTFWMoo5 - Тот самый Мартин (@martin_camera) April 19, 2015

Ранее власти российской столицы предупредили представителей оппозиции об ответственности за попытку провести несогласованную акцию. Как заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, мэрия проинформировала правоохранительные органы, что акция в любом формате проводиться не может и попросила взять ситуацию под контроль.