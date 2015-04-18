Коалиция нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГ в Ираке и Сирии

В Ираке и Сирии военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой США, нанесли 20 авиаударов по позициям боевиков радикальной группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Радио Свобода.

Объединенные оперативные силы, которые ведут операцию против «Исламского государства», сообщили о семи авиаударах в Сирии и 13 в Ираке. При этом, отмечают силовики, союзники использовали истребители, штурмовики и беспилотники.

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По данным силовиков, 18 апреля иракские военные восстановили контроль над большей частью нефтеперерабатывающего завода в городе Байджи на севере Ирака. На этой неделе боевики «Исламского государства» наступали, однако эта потеря прервала полосу их побед.

Повстанцы захватили завод на прошлой неделе, завладев несколькими установками и цистернами.