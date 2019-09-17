Иран отказался вести переговоры со США
10:29, 17 сентября 2019Мир
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Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США.
Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Он подчеркнул, что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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«Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления», — пояснил Хаменеи.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал об отношении США к Ирану.
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