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Иран отказался вести переговоры со США

10:29, 17 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.

Он подчеркнул, что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.

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«Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления», — пояснил Хаменеи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал об отношении США к Ирану.

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Теги: #США#Иран