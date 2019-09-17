Иран отказался вести переговоры со США

Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул, что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне. Читайте такжеТрамп считает военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо, но не хочет этого «Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления», — пояснил Хаменеи. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал об отношении США к Ирану.

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