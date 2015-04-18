В Дели появилась первая женщина-водитель автобуса

Ванкадаратх Саритха уже заявила, что обеспечит всем пассажиркам безопасный проезд, передает Би-би-си.

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В Индии не первый год не утихают скандалы, связанные со случаями изнасилования девушек в транспорте.

При этом в ряде штатов страны женщины много лет успешно водят автобусы.