В Дели появилась первая женщина-водитель автобуса
20:30, 18 апреля 2015Мир
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В Дели вышла на работу первая в истории муниципального транспорта женщина-водитель автобуса - 30-летняя Ванкадаратх Саритха, ранее работавшая шофером в частной компании.
Это первая женщина-водитель в истории муниципального транспорта Дели \ t66x.livejournal.com
Ванкадаратх Саритха уже заявила, что обеспечит всем пассажиркам безопасный проезд, передает Би-би-си.
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В Индии не первый год не утихают скандалы, связанные со случаями изнасилования девушек в транспорте.
При этом в ряде штатов страны женщины много лет успешно водят автобусы.
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