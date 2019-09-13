Нетаньяху: война в секторе Газа может начаться в любой момент
20:52, 13 сентября 2019Мир
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Глава правительства Израиля намекнул на возможную военную операцию в секторе Газа после визита в РФ.
Биньямин Нетаньяху / REUTERS
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что война в секторе Газа может начаться в любой момент.
Об этом сообщает UPI.
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"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно ещё до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых в частности, будут выбирать главу правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху намекнул на возможную военную операцию в секторе Газа после встречи с Владимиром Путиным в России. Он сделал заявление на фоне обмена обстрелами на этой неделе между израильскими военными и Хамасом.
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