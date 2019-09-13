Нетаньяху: война в секторе Газа может начаться в любой момент

Глава правительства Израиля намекнул на возможную военную операцию в секторе Газа после визита в РФ.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что война в секторе Газа может начаться в любой момент.

Об этом сообщает UPI.

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"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно ещё до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых в частности, будут выбирать главу правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху намекнул на возможную военную операцию в секторе Газа после встречи с Владимиром Путиным в России. Он сделал заявление на фоне обмена обстрелами на этой неделе между израильскими военными и Хамасом.