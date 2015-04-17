В России в масштабных пожарах обвинили оппозицию и диверсантов

Об этом сообщает «Медуза».

Рогожкин заявил, что пожары возникают одновременно в нескольких местах, причем в труднодоступных районах, куда «даже хорошо подготовленный человек не заберется». «Тогда давайте предположим, что действует диверсионная группировка, которая одномоментно устроила поджоги?» — сказал полпред.

«Ситуация нестандартная, в разных местах одновременно загорелся лес. Я не понимаю, как это возможно, и готов выслушать специалистов, ученых, да хоть шаманов», — добавил Рогожкин.

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Рогожкин также посоветовал погорельцам самим заняться расчисткой участков, пострадавших от пожаров.

«Нужно не допускать спекуляций, мы тут ко всем не наездимся с губернатором. Стоит дом, сгорел, так мужчина, сын, жена, невестка — ну разгребите вы что-то оставшееся, будете использовать. Даже тот же металл собрать, отвести и сдать. Нет, пусть нам все сделают. Ну извините, так нельзя, это конечно, цинизм», — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сибири площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более, чем на 10 тыс. гектаров. На утро пятницы в пяти регионах действует 95 пожаров на площади 118,5 тыс. га