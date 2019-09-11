В Эстонии российский шпион получил пять лет тюрьмы

Личность осужденного не раскрывается. Россиянин приговорен к пяти годам лишения свободы.

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщили в среду, 11 сентября, эстонские СМИ со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Личность осужденного и точное содержание обвинения не уточняются. Известно лишь, что российский гражданин с инициалами А. А. на судебном заседании 29 августа, проходившем без огласки, был признан виновным в совершении против Эстонии действий ненасильственного характера. Об этом пишет DW.

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Согласно сообщениям, А. А. был задержан Полицией безопасности Эстонии (КаПо) в мае. Он пошел на сделку со следствием, поэтому судебное дело рассматривалось в порядке согласительного производства. Окончательно расследование еще не завершено. Помимо пяти лет лишения свободы, суд постановил конфисковать у А. А. 1300 евро, полученных преступным путем.

Посольство России в Эстонии, в связи с появлением в эстонских СМИ информации о приговоре неназванному гражданину РФ, запросило у властей Эстонии дополнительные сведения по существу предъявленных россиянину обвинений.

По сообщению эстонских СМИ, за последние годы в Эстонии задержано не менее 15 человек, завербованных российскими ФСБ и ГРУ.